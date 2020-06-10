Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

Инфляция в России замедлилась до нуля в период с 2 по 8 июня. Это произошло после двух недель незначительного роста в 0,1%.

При этом потребительские цены в России с начала года увеличились на 2,4%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В годовом выражении инфляция в России на 8 июня составила около 3,025% (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты).

Несколько дней назад эксперты рассказали, что цены в продуктовых магазинах в июне сохранятся на уровне прошлого месяца. При этом они отметили, что резкого повышения ожидать не стоит, скорее наоборот. Продукты могут даже немного упасть в цене.

По словам одного из экспертов, по итогам апреля инфляция в стране была 0,8%, а в мае показатель упал до 0,3%.