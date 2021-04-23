Недавно уволившиеся пенсионеры получат прибавку с 1 мая

С 1 мая работающие пенсионеры, которые уволились несколько месяцев назад, получат индексированную пенсию. Также на доплаты могут рассчитывать бывшие летчики и шахтеры, заявила агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

Индексация пенсий работающим пенсионерам происходит в начале месяца, следующего за месяцем прекращения трудовой деятельности. Фактически же они получают эту прибавку с задержкой около трех месяцев, пояснила экономист.

Члены экипажей самолетов гражданской авиации, а также отдельные категории работников угольной промышленности получают ежемесячную доплату к пенсии. Ее индексируют раз в год.

Для того, чтобы получить эти деньги, нужно самому подать заявление, отметила Финогенова. Такие выплаты являются «самостоятельным социальным пособием».

В январе 2021 года доплату к пенсии в размере около 7,5 тысячи рублей получали 38 тысяч бывших пилотов. А 53 тысячам шахтеров доплачивали в среднем по 3,5 тысячи.

Также в мае россияне продолжат получать социальную пенсию, которую с 1 апреля проиндексировали на 3,4%.

Социальная пенсия выплачивается тем, у кого отсутствует трудовой стаж для назначения страховой пенсии, а также инвалиды и люди, потерявшие кормильца.