Небольшие гостиницы и рестораны получат поддержку в России

Меры по поддержке небольших гостиниц и общепита разработают Миникономразвитие совместно с Ростуризмом. Ведомства планируют закончить эти алгоритмы в течение недели.

Об этом журналистам сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Представители деловых ассоциаций и бизнесмены участвовали в совещании с Белоусовым — они обсудили вопросы поэтапного открытия ресторанов, кафе, фитнес-центров, кинотеатров, а также предприятий туристической индустрии и салонов красоты.

В секретариате подчеркнули, что отдельное внимание во время встречи уделили поддержке небольших гостиниц. Их слова процитировало РИА «Новости».

В недельный срок Ростуризм под кураторством Минэкономразвития проработает алгоритмы такой поддержки. Также Минэкономразвития подготовит возможные дополнительные меры поддержки индустрии общественного питания секретариат Андрея Белоусова.

Варианты оказания помощи этим отраслям обсудят во время отдельного совещания. При этом представители крупного гостиничного бизнеса заявили, что пока не нуждаются в поддержке и справляются с ситуацией самостоятельно. Однако ряд крупных сетей попали в список системообразующих предприятий, а значит смогут рассчитывать на помощь при сложной финансовой ситуации.