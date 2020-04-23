Не все банки разрешат использовать просроченные карты

Многие российские банки могут разрешить россиянам использовать карты без перевыпуска до 1 июля. Речь идет о банковских картах, с истекшим сроком.

Как сообщили «Известия», платежные системы такую меру одобрили. Но часть кредитных организаций не готова идти на такие уступки клиентам.

Платежные системы «Мир» и Mastercard присоединились к предложению. Они предоставили свои рекомендации банкам в конце марта.

Согласно опросу меру обещают поддержать в Московском кредитном банке. Уже поддержали в Райффайзенбанке, «Открытии» и ВТБ. Однако в последнем уточнили, что банк обеспечивает прием карт в банкоматах и в торговых точках, находящихся на эквайринговом обслуживании в ВТБ. То есть если эквайером выступает другой банк — карта может не работать, также как в сторонних банкоматах.

Сбербанк готов продлить использование карты с истекшим сроком. Но только онлайн.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне, у которых истекает срок действия банковских могут использовать их без перевыпуска до 1 июля.