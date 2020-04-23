    23 апреля 2020, 02:34

    Не все банки разрешат использовать просроченные карты

    Арина Гудилова

    Многие российские банки могут разрешить россиянам использовать карты без перевыпуска до 1 июля. Речь идет о банковских картах, с истекшим сроком.
    Не все банки разрешат использовать просроченные карты

    Как сообщили «Известия», платежные системы такую меру одобрили. Но часть кредитных организаций не готова идти на такие уступки клиентам.

    Платежные системы «Мир» и Mastercard присоединились к предложению. Они предоставили свои рекомендации банкам в конце марта.

    Согласно опросу меру обещают поддержать в Московском кредитном банке. Уже поддержали в Райффайзенбанке, «Открытии» и ВТБ. Однако в последнем уточнили, что банк обеспечивает прием карт в банкоматах и в торговых точках, находящихся на эквайринговом обслуживании в ВТБ. То есть если эквайером выступает другой банк — карта может не работать, также как в сторонних банкоматах.

    Сбербанк готов продлить использование карты с истекшим сроком. Но только онлайн.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне, у которых истекает срок действия банковских могут использовать их без перевыпуска до 1 июля.