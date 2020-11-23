Четверть выданных Россией кредитов не возвращается вовремя

Речь идет о новом целевом индикаторе для Минфина. В ведомстве напомнили, что в этом году Россия присоединилась к инициативе G20 по реструктуризации задолженности беднейших стран мира.

«В связи с пандемией рассматривается вероятность небольшого изменения в графике платежей по этим странам. Но в целом мы ожидаем внесения платежей по кредитам в установленные сроки», — сообщили в министерстве.

К сентябрю 2019 года задолженность государств перед Россией составляла около 35 миллиардов долларов. Более свежей информации власти не публиковали.

Наиболее громкие истории с неплатежами по российским кредитам за последние годы связаны с Венесуэлой и Украиной. Боливарианская республика допустила просрочку в 2017 году, после этого Венесуэла обслуживала долг вовремя. Украина отказалась платить по кредиту в 2015 году.