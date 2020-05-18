Бюджет России чуть не ушел в дефицит

В апреле бюджет существенно недополучил налоговые доходы от бизнеса и частных лиц, а доходы от нефти из-за обвала цен. Тем не менее, правительству удалось без дефицита закрыть треть года на фоне пандемии.

«Изучение отчетности казначейства показывает, что балансировку бюджета обеспечило разовое поступление сразу 1,1 триллиона рублей „прочих неналоговых доходов“ от госорганов. Речь, очевидно, идет о том, что бюджет уже в апреле получил от ЦБ деньги от сделки по продаже пакета акций Сбербанка правительству», — отметило издание.

Без этих доходов дефицит бюджета составил бы 3% ВВП. Сама сделка прошла 10 апреля. Тогда правительство купило контрольный пакет акций Сбербанка у Центробанка за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Пока таких рокировок больше не предвидится, поэтому многие эксперты прогнозируют в следующие месяцы дефицит бюджета в 5-6%.