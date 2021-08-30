Эксперты назвали валюту, которой не страшен кризис
Исторически швейцарский франк остается одной из самых стабильных мировых валют. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире. Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны», — добавляет эксперт.
Эксперт уверен: все эти факторы в совокупности привели к тому, что швейцарский франк ничем не уступает доллару по своей стабильности. Заметить это можно было в прошлом году, когда все мировые рынки оказались дестабилизированы из-за пандемии. В это время швейцарский франк значительно повысился.
С тех пор позиции этой валюты только укрепляются. Экономист считает, что новый кризис еще раз докажет стабильность швейцарского франка, который можно назвать надежной защитной валютой.
Эксперты советуют готовиться к новому кризису и удачно вкладывать свои деньги. Они уверены, что сейчас самое время для покупок, которые улучшат качество жизни.