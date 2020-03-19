Экономист объяснил, когда ситуация с рублем стабилизируется

Рубль слабеет на фоне двух важных мировых событий: пандемии и ценовой войны на рынке нефти. У России есть резервы, но ситуация все равно сложная. Профессор ВШЭ Евгений Коган рассказал «360», когда валюта может вновь окрепнуть.

В тот момент, когда нефтяные котировки торгуются на уровне 25-26 долларов за баррель и реальные сделки производятся по 20-22 доллара, к сожалению, не до смеха. Мы понимаем прекрасно, что это продажи на уровне плюс-минус себестоимость и чуть-чуть выше себестоимости нашей компании. Естественно, это тот уровень, который обеспечивает дефицитность нашего бюджета. Естественно, все это бьет по курсу рубля Евгений Коган профессор ВШЭ, президент инвестгруппы «Московские партнеры».

По его словам, на волатильность рубля, конечно, влияет и общая ситуация в мире — обвалы американских и других фондовых площадок.

«На рубль наложились эти два фактора и взаимно усилили друг друга. Рубль совсем недавно был крайне стабильной валютой. У нас были и есть огромные золото-валютные резервы. У нас был профицитный бюджет, позитивный счет торгового баланса и таким образом страна была готова», — отметил эксперт.

Коган считает, что ситуация улучшится, когда пойдет спад эпидемии или придумают вакцину против вируса. Это успокоит фондовые рынки.

«По моим оценкам, это может произойти не раньше, чем через 1-2 месяца», — подчеркнул собеседник «360».

Нужно, чтобы успокоился и нефтяной рынок. Для этого надо, чтобы все стороны хотя бы сделали попытку пойти на новые договоренности. Ведь текущий уровень цен на самом деле не комфортный для всех. Это касается и саудитов. Хотя у Саудовской Аравии достаточно резервов и они могут перенести эти колебания на рынке, все происходящее не очень хорошо отражается на их бюджете.

Пока же ценовая война в разгаре. По мнению Когана, колебание котировок будет очень серьезное. Рублю помогут устоять резервы и бюджетные правила.

«Есть опасения, что многие компании могут попросить поддержки у государства. Я боюсь, что резервы будут быстро тратиться на поддержку нашей экономики, крупных корпораций. Что касается мелких — я им не завидую», — заметил профессор ВШЭ.

Евгений Коган говорит, что предсказывать возможный курс рубля очень тяжело. Все постоянно меняется.

«Я думаю, что мы будем видеть котировки и по 79 и по 78, а может по 82. Теоретически все возможно. Я не думаю, что при нефти в 25-26 [долларов за баррель] мы вдруг увидим рубль по 75 или 69. Пока рановато», — подчеркнул он.

Тем не менее эксперт не считает, что доллар может подняться до 100 рублей. А вот если нефть будет стоить 40 долларов, то тогда курс может упасть до 60 рублей.

«Нужно не паниковать. Многое может если не вернуться, то как-то стабилизироваться», — резюмировал Коган.

Ранее экономисты назвали российский рубль второй по волатильности валютой в мире.