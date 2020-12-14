Банк России взялся регуляцию продажи сложных финансовых продуктов со стороны банков и брокеров. Финансовые группы стали получать звонки из ЦБ с настоятельной просьбой прекратить продажу этих продуктов физлицам.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в крупном брокере. По словам одного из источников издания, рекомендация касается не только структурных продуктов без защиты капитала, но и инвестиционных облигаций, всех производных финансовых инструментов, репо (через такие операции осуществляется маржинальное кредитование) и прочих.

Как считают участники рынка, проблема в мисселинге (недобросовестной практике продаж) некоторых финансовых посредников. На этой неделе участники рынка будут формировать свою позицию для предоставления в Центробанк.

На прошлой неделе Центробанк предложил на законодательном уровне ужесточить правила продажи банками дополнительных услуг и продуктов. Финансовые организации должны будут информировать клиентов о рисках и выгодах вложений письменно. Банк России заявил, что сейчас ведется активная работа над проектом. Регулятор рассчитывает, что документ примут в ближайшее время.