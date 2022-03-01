«Не несет длительных рисков». Экономист не увидел в санкциях тревожных последствий для будущего

Новый пакет санкций, который ввели западные страны против России, не может серьезно сказаться на национальной экономике в длительной перспективе. Такое мнение выразил экономист Вячеслав Зайченко в эфире «360».

«Я не вижу особо сильных каких-то санкций, которые серьезно могут сказаться на нашем государстве на длительное время», — сказал эксперт.

По его мнению, даже если западные страны откажутся от российских нефти и газа, Москве придется перенаправить поставки на другие рынки.

«Но это не несет длительных рисков. Такое теоретически возможно, но фактически нет. Те объемы газа, которые поступают в Европу, настолько велики, что решить этот вопрос даже в течение пяти лет просто вообще невозможно», — добавил Зайченко.

Экономист также не увидел особой опасности в отключении России от системы SWIFT.

«SWIFT — это просто система общения. Если доступ к ней каким-то банкам или всей стране отключить, значит, будем пользоваться другой системой», — пояснил он.

По его словам, из-за западных санкций против Банка России ЦБ придется изменить свою методику работы на финансовых рынках, однако он отметил, что это решаемый вопрос.

«Многие переживают, что инфляция разгонится в силу того, что будет ограничен или прекращен доступ к импорту товаров, это тоже условности. Это временная спекулятивная мера. Во-вторых, это повод изменить другие рынки и самостоятельно начать разрабатывать какие-то вещи», — указал экономист.

Ранее США запретили своим резидентам проводить операции с ЦБ, Минфином и ФНБ России. Великобритания и Евросоюз объявили о заморозке активов и резервов Банка России, хранящихся в местных финансовых организациях. Кроме того, для некоторых российских госкомпаний ограничили привлечение иностранных инвестиций. Также в Белом доме заявили, что Евросоюз продолжает работать над списком кредитных учреждений для отключения от SWIFT.