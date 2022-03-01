«Не несет длительных рисков». Экономист не увидел в санкциях тревожных последствий для будущего
Экономист Зайченко не увидел длительных рисков от санкций для экономики России
Новый пакет санкций, который ввели западные страны против России, не может серьезно сказаться на национальной экономике в длительной перспективе. Такое мнение выразил экономист Вячеслав Зайченко в эфире «360».
«Я не вижу особо сильных каких-то санкций, которые серьезно могут сказаться на нашем государстве на длительное время», — сказал эксперт.
По его мнению, даже если западные страны откажутся от российских нефти и газа, Москве придется перенаправить поставки на другие рынки.
«Но это не несет длительных рисков. Такое теоретически возможно, но фактически нет. Те объемы газа, которые поступают в Европу, настолько велики, что решить этот вопрос даже в течение пяти лет просто вообще невозможно», — добавил Зайченко.
Экономист также не увидел особой опасности в отключении России от системы SWIFT.
«SWIFT — это просто система общения. Если доступ к ней каким-то банкам или всей стране отключить, значит, будем пользоваться другой системой», — пояснил он.
По его словам, из-за западных санкций против Банка России ЦБ придется изменить свою методику работы на финансовых рынках, однако он отметил, что это решаемый вопрос.
«Многие переживают, что инфляция разгонится в силу того, что будет ограничен или прекращен доступ к импорту товаров, это тоже условности. Это временная спекулятивная мера. Во-вторых, это повод изменить другие рынки и самостоятельно начать разрабатывать какие-то вещи», — указал экономист.
Ранее США запретили своим резидентам проводить операции с ЦБ, Минфином и ФНБ России. Великобритания и Евросоюз объявили о заморозке активов и резервов Банка России, хранящихся в местных финансовых организациях. Кроме того, для некоторых российских госкомпаний ограничили привлечение иностранных инвестиций. Также в Белом доме заявили, что Евросоюз продолжает работать над списком кредитных учреждений для отключения от SWIFT.