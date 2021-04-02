Финансист посоветовал не менять рубли на доллары

Многие россияне хранят все свои сбережения в долларах, считая рубль нестабильным. При этом бывают случаи, когда не стоит переходить на иностранную валюту. Об этом предупредил директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Если обратить более пристальное внимание на графики, например, за последние семь лет, можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные — продолжительностью в полтора-два года, периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери», — пояснил финансист агентству «Прайм».

По словам Зюрикова, если в течение этого периода все деньги переводились в доллары, то выгода будет потеряна в случае обмена валюты на рубли в период просадки. Эксперт подчеркнул, что покупать доллары и евро выгодно только при долгосрочных вложениях. Также поменять деньги стоит, если предстоят какие-либо операции в валюте. Это могут быть покупки или поездка в другую страну.

«Ту часть сбережений, которая номинирована в валюте, в определенные моменты имеет смысл перевести в рубли. Например, в моменты пикового падения курса рубля», — отметил Зюриков.

Он добавил, что при стихании паники стоит поменять доллары на рубли, зафиксировав прибыль от избыточного увеличения курса.