Финансист Солдатов посоветовал не менять доллары на рубли

Рубль в последние дни укрепился по отношению к доллару и евро. Однако спешить менять доллары на рубли пока не нужно, рассказал «Газете.ru» финансист Иван Солдатов.

«Чтобы себя обезопасить, россиянам рекомендуется хранить свои сбережения в равных пропорциях в долларах, евро, юанях и рублях. Я бы не рекомендовал продавать валюту, даже если у вас давно в запасе лежат доллары или евро. Это — как делать ставки в казино на „черное“ или „красное“ — слишком много рисков в условиях общей неопределенности», — считает финансист.

Прежде чем принимать решения, нужно дождаться, пока уляжется геополитическая обстановка, написало РИА ФАН. Тогда станет окончательно понятно, на каких позициях закрепится рубль по отношению к иностранной валюте.