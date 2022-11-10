Деньги 10 ноября 2022, 14:51 «Не люблю искать дно». Набиуллина ответила на вопрос о спаде российской экономики Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что не любит искать дно в вопросах российской экономики РИА «Новости»

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина призналась, что не любит искать дно в любых вопросах, в том числе и посвященных российской экономике. Такое заявление она сделала в кулуарах форума Finopolis, отвечая на вопрос, достигла ли российская экономика дна, или новый спад ожидается в будущем, сообщил РБК.

«Ой, я так не люблю искать дно», — сказала глава Центробанка.

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Накануне Набиуллина предрекла масштабный кризис в мировой экономике. По ее мнению, осенью 2022 года баланс рисков мировой экономики сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации, когда полномасштабный глобальный кризис не исключен. Вполне вероятно, что он будет сопоставим по масштабам с событиями 2008–2009 годов.

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В конце сентября Великобритания ввела санкции против главы ЦБ РФ. Вместе с Набиуллиной в список вошли члены семей зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина, зампред РФ Александр Новак и Совет Федерации, написало Nation News.