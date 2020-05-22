«Не должны попасть в карман кредиторов». Выплаты на детей из-за коронавируса не смогут списать за долги родителей

Средства, которые государство выплатит семьям с детьми в рамках поддержки из-за ситуации с коронавирусом в стране, нельзя будет списывать в счет задолженности по кредитам. Подробнее о новом законе «360» рассказал депутат Госдумы Андрей Исаев.

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса. В нем перечислены нормы, связанные с помощью бизнесу, туристам, а также семьям с детьми.

Ранее президент России ввел единоразовое пособие в размере 10 тысяч рублей — с 1 июня его может оформить любая семья с детьми возрасте от трех до 16 лет.

«Сейчас многие семьи находятся в сложном, стесненном экономическом положении, закредитованные. Поэтому эти деньги, попав на счет одного из родителей, могут быть списаны за долги. Чтобы этого не произошло, мы внесли поправку в закон об исполнительном производстве», — рассказал «360» первый заместитель председателя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев.

Поправка относит эти деньги к числу защищенных, неподлежащих списанию. Мы считаем, что очень важно, чтобы эти деньги — большие суммы, которые выделяет государство, беспрецедентная помощь — дошли до людей, а не попали в карман кредиторов Андрей Исаев.

Он также напомнил, что по инициативе президента в два раза — до 6752 рублей — увеличили размер минимального пособия по уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет. Его получают, как правило, неработающие женщины — безработные, домохозяйки, студентки, которые не имеют заработка. Вырос также и размер максимального пособия, которое получают работающие женщины. Оно увеличилось до 13 504 рублей.

«Обе поправки внесли в закон, который включает в себя целый пакет мер, направленных на поддержку экономики и преодоление последствий коронавирусной инфекции. Сегодня этот закон Госдума приняла в третьем чтении», — заключил Исаев.

Этот же закон закрепил права туристов. В нем прописано, что путешественники могут отказаться от поездки и вернуть средства при введении в стране режимов ЧС или повышенной готовности. Регулировать процесс и сроки возврата средств будет кабинет министров. При этом туристические компании могут расплатиться с туристами равноценными сумме ваучерами, с помощью которых те смогут совершать путешествия в дальнейшем.