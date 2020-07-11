«Не бесплатное удовольствие»: экономист объяснил бессмысленность деноминации рубля

В России предложили провести деноминацию рубля, отрезав от него два нуля. Но разве это своевременно? Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в разговоре с «360» не видит в этом острой необходимости. Да и тем более деноминация — не бесплатное занятие.

«Возможно, конечно, все сделать», — отметил он.

Однако важно понимать, что подразумевается под деноминацией. Это процесс, когда обрезается определенное количество нулей, сокращается численность, меняется номинал какой-либо купюры.

«Это хорошо, когда прошел период гиперинфляции, как было в 1990-х годах, когда цены, если вы помните, исчислялись уже миллионами рублей. И просто, чтобы потом не переходить на триллионы и далее, происходит деноминация. Мы с вами ее переживали относительно недавно, кстати», — заявил Шабанов.

Сейчас такого периода гиперинфляции нет. Инфляция, понятное дело, есть, но это однозначно не гиперинфляция, отметил эксперт.

Провести деноминацию можно, но в ней сейчас нет смысла.

Это изменит сам номинал, но смысл, то есть ценность саму, не изменит. Поэтому смысла нет при отсутствии гиперинфляции, когда хлеб будет стоить миллионы рублей Антон Шабанов независимый экономический эксперт.

По его словам, до гиперинфляции России еще далеко.

«Чисто чтобы как-то декоративно отделать, изменить все деньги, потратить большое количество денег на перепечатку денежных знаков, мне кажется, немного несвоевременно», — добавил собеседник «360».

Важно понимать, что деноминация — это не бесплатное удовольствие Антон Шабанов независимый экономический эксперт.

У каждой купюры своя себестоимость: тратятся деньги на саму бумагу, чернила, защитные технологии. Поэтому сейчас нет смысла зачеркивать два ноля, добавил эксперт. Он не видит в этом ни идеологического, ни экономического смысла.