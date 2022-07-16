НДС на ряд товаров могут снизить в России

НДС для социально значимых товаров могут снизить, если Минпромторг сочтет это целесообразным. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Виктор Евтухов. Его слова процитировало РИА «Новости».

В конце прошлого месяца представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) попросили главу ФНС Даниила Егорова поддержать торговую отрасль. Одной из предложенных мер стало снижение НДС на социально значимые товары. По мнению АКОРТ, такой шаг замедлит продуктовую инфляцию.

Евтухов сказал, что снижение НДС — непростое решение, которое требует тщательного обсуждения.

«Нужно помнить, что крупные ретейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах 5–10%. При этом в России на данный момент отрицательная инфляция», — отметил он.

Также Евтухов оценил текущие темпы роста цен. Он опроверг заявления зарубежных экспертов о галопирующей инфляции на продовольственном рынке России.