Деньги 16 апреля 2023, 10:49 НДФЛ предложили вывести из единого налогового платежа Архангельский губернатор Цыбульский выступил за вывод НДФЛ из единого налогового платежа РИА «Новости»

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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) призвали убрать из структуры единого налогового платежа. С инициативой выступил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Идею Цыбульский озвучил на совещании о приоритетах социально-экономического развития области. Его провел накануне вице-премьер и полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

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По словам архангельского губернатора, эффект от поправок к Налоговому кодексу в части перехода на уплату единого налогового платежа стал шоковым для бюджетов в первом квартале 2023 года.

«Снижение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составило 2,1 миллиард рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе НДФЛ сократился на 13,1%», — сказал он.

Цыбульский уточнил, что примерно половина поступлений пришлась на предпоследний день квартала. Негативное влияние единого налогового платежа на ритмичность наполняемости бюджетов регионов, допустил он, можно снизить, если исключить из него НДФЛ.

При выплате зарплаты, пояснил губернатор Архангельской области, на работодателя ложатся функции налогового агента по удержанию налога и его перечисления в бюджет. Платеж относится именно к отчислениям физических лиц, а не работодателей. Удержанным налогом распоряжаться последние права не имеют.