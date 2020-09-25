НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей предложили отменить в РФ

Фракция ЛДПР в рамках рассмотрения законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку об отмене НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей в месяц, сообщил замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Уточняется, что правительство внесло в Госдуму проект закона об увеличении налога для людей с высоким достатком. Согласно документу, если доход человека более пяти миллионов рублей, то он будет облагаться налогом не в 13%, а в 15%. Как считает парламентарий, также должна быть снижена нагрузка на тех, кто получает небольшую зарплату.

В настоящий момент в нашей стране около четырех миллионов граждан получают на уровне МРОТ. Сумма составляет приблизительно 12 тысяч рублей. Чаще всего это касается бюджетной сферы, информирует сайт NEWS.ru.

«И у этих граждан еще удерживается подоходный налог в 13%. Мы считаем это несправедливым», — подчеркнул Нилов.

По его мнению, МРОТ должен быть не менее 20 тысяч рублей. Глава комитета ГД заключил, что отмена налога для людей с невысокими доходами является нормальной практикой многих развитых стран и Европы, и Азии.