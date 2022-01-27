Названы задачи рабочей группы по регулированию криптовалюты
Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Константин Бахарев перечислил основные задачи рабочей группы по регулированию криптовалюты. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
Он уточнил, что в приоритете у рабочей группы обеспечение стабильного функционирования финансовых рынков и изучение влияния на них цифровых инструментов. Также Бахарев отметил защиту прав частных инвесторов, количество которых сильно выросло в последнее время.
«Мы будем стараться выходить на выверенные решения для защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг», — заключил Бахарев.