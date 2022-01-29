Названы выплаты, которые вырастут с 1 февраля

Размер некоторых социальных выплат в России увеличат с 1 февраля этого года. Каких — рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Например, вырастет единовременная выплата при усыновлении детей. При усыновлении братьев и сестер вместе, детей-инвалидов и детей старше семи лет размер выплаты составит 156 429 рублей.

Увеличат выплаты женам призывников. Беременные жены призванных на срочную службу получат 32 420 рублей, а женщины с детьми (и мамы, и опекуны) — 13 895 рублей.

Кроме того, с 1 февраля всем семьям, вне зависимости от уровня дохода, будут выплачивать 19 981 рубль при рождении ребенка, написали «Социальные новости». Также родители будут получать ежемесячные выплаты на детей до полутора лет и на детей до трех лет. Максимальное пособие по уходу за первым ребенком составит 31 282 рубля, а минимальное — 7493 рубля.