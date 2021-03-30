Названы варианты введения цифрового налога в России

Сейчас многие страны признали необходимость изменить подход к налогообложению крупных IТ-компаний. Россия — не исключение. В нашей стране новый налог могут ввести в ближайшие два года или чуть позже присоединиться к международной схеме, которую разрабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Можно предположить, что в России в итоге будет либо внедрена односторонняя мера — например, налог на цифровые услуги с горизонтом введения в 2022–2023 годах. Либо на более дальнем горизонте — в 2024 году или позднее — произойдет присоединение к разрабатываемому ОЭСР международному подходу по налогообложению прибыли цифровых компаний», — рассказал РИА «Новости» руководитель направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян.

По словам собеседника, есть и третий вариант развития событий — комбинированный. В этом случае в России введут временную одностороннюю меру, которую отменят, когда в ОЭСР придумают международную универсальную схему налогообложения цифровых гигантов.

Ранее «Ведомости» писали, что возможность появления нового налога обсудили на совещании представителей IT-отрасли с российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко.