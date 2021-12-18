Названы валюты, которым не угрожает девальвация

Наибольшую устойчивость к девальвации на протяжении последних пятидесяти лет показывают швейцарский франк, японская иена и датская крона. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

По словам Шульгина, в настоящее время доминирующей резервной валютой в мире остается доллар США. С начала 1970-х годов падение доллара по отношению к корзине основных валют лишь семь раз превышало 10%. При этом рост более чем на 10% американская денежная единица демонстрировала в восьми случаях. В XXI веке индекс доллара выходил за коридор от +10% до -10% четыре раза.

В этой связи, если понимать под девальвацией обесценивание другой валюты против доллара, то наибольшую устойчивость за последние 50 лет демонстрируют швейцарский франк, японская иена и датская крона.

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