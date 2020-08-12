Названы вакансии с зарплатами от 100 тысяч рублей

Завуч в частной московской школе может зарабатывать по 110–150 тысяч рублей в месяц. Опытному стоматологу готовы платить 300 тысяч.

Согласно исследованию, на одну из самых высоких зарплат в августе могут рассчитывать руководители отдела разработки веб-проектов и фронтенд-разработчики — от 130 до 150 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее исследование.

Вакансия завуча по учебно-воспитательной работе с зарплатой 110–150 тысяч требует от соискателя наличия высшего педагогического образования, опыта работы от пяти лет, включая работу в школах Москвы или Подмосковья. Помимо хорошего заработка успешного кандидата ждет бесплатное питание, оплачиваемый отпуск и больничный.

Digital-маркетологу с опытом работы от трех лет обещают заработок от 200 тысяч рублей. Специалист может работать удаленно два-три дня в неделю.

Опытный врач-стоматолог, который также занимается протезированием по современным стандартам и хирургической стоматологией, может рассчитывать на 300 тысяч в месяц.