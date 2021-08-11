Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Петербурге

Аналитики компании Superjob провели исследование, определив вакансии с самыми высокими зарплатными обещаниями в Петербурге. Больше всего готовы платить разработчикам IOS — до 400 тысяч в месяц, написала газета «Петербургский дневник».

Самую высокую зарплату петербуржцам предлагает международная инжиниринговая компания со штаб-квартирой в Сиэтле. Соискателю необходимо владеть английским языком и иметь не менее трех лет опыта работы в аналогичной должности.

На втором месте — вакансия старшего разработчика Golang в немецкой компании. На этой позиции обещают зарплату в размере 330 тысяч рублей.

Третье место заняла вакансия backend-разработчика, также в немецкой компании. На этой позиции соискателю предлагают 220 тысяч рублей в месяц.