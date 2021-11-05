Названы условия, при которых можно списать старые долги по квартплате

Россияне могут добиться в суде писания старых долгов по квартплате из-за истечения трехлетнего срока давности. Срок каждой квитанции исчисляется отдельно. Причем если должник внес любой платеж по такой квитанции, это означает, что он признал долг. В этом случае срок начинает течь заново.

Как объяснила «Российской газете» член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова, подавать заявление о применении срока давности можно только в том случае, если в производстве суда находится исковое заявление управляющей компании (УК) о взыскании долга. Но обязать ее подать иск невозможно. Поэтому долги продолжают значиться в квитанции, даже если срок давности формально истек.

Рамзенкова уточнила, что суды обычно отказываются удовлетворять требования о списании долгов за истечением срока давности. Законодательство не предусматривает такого основания.

Но в 2017 году апелляционный суд встал на сторону собственницы квартиры, которая потребовала от УК аннулировать долги трехлетней давности и выдать справку об отсутствии задолженности.

Суд первой инстанции женщине отказал, мотивировав свое решение тем, что установить истечение срока давности невозможно. Ведь УК не предъявляла иска о взыскании долга. Однако апелляционный суд отметил, что ни в Жилищном кодексе, ни в правилах предоставления коммунальных услуг не оговорены основания для доначисления в платежном документе долгов за предыдущие расчетные периоды трехлетней давности. Женщина выиграла дело.

Директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс объяснил, что основной причиной переплаты россиян за ЖКХ чаще всего становятся неумение экономить, технические поломки и общая низкая энергоэффективность домов.