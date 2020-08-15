Названы условия для сверхвысоких пенсий

Сверхвысокие пенсии получают граждане, занимающие привилегированные должности, — президенты и премьер-министры. У последних размер выплат зависит как от оклада, так и от срока работы на посту.

«Если человек проработает председателям правительства от года до трех лет, то получит 55% от средней зарплаты. Если больше трех лет, то 75%. Исходя из нынешних значений, в последнем случае пенсия премьера была бы 465 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Высокие пенсии начисляют и депутатам. При стаже больше пяти лет они будут получать 46,6 тысячи рублей, при 10 и выше — 63,6 тысячи. У министров такие суммы набегают при сроке работы от трех и шести лет соответственно.

Кроме того, сверхвысокие пенсии числятся и за космонавтами, судьями, военными. Представители первых двух профессий каждый месяц могут получать до 250 тысяч рублей.

Военные пенсии назначаются спустя 20 лет службы. Максимальный размер выплат составит в таком случае 85% от зарплаты. У генералов выходит по 60–70 тысяч в месяц.

Обладатели звания Героя России получают прибавку в размере 65,6 тысячи рублей. Кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» добавляют к пенсии до 23 тысяч рублей. Заслуженным и народным артистам — 30 тысяч рублей.

Высокую пенсию можно получить с помощью собственных накоплений. Об этом рассказала замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, для этого существует множество инструментов, но «все они имеют риски и подводные камни».

Один из способов — каждый месяц откладывать по 10–15% от зарплаты, их можно поместить на депозит в надежном банке. Другие варианты выглядят так: негосударственные пенсионные фонды (НПФ), накопительное страхование, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), самостоятельное инвестирование.

Лучшей стратегией Мильчакова считает откладывание небольшого процента от заработной платы, к тому же нужно часть денег держать в иностранной валюте, самостоятельно управлять своим портфелем вложений и со временем переоценивать риски.