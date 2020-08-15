facebook_pixel
    15 августа 2020, 16:44

    Названы условия для сверхвысоких пенсий

    Алена Макаренко

    Для получения сверхвысоких пенсий существует ряд условий, их выдают отдельным категориям россиян. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
    Названы условия для сверхвысоких пенсий

    Сверхвысокие пенсии получают граждане, занимающие привилегированные должности, — президенты и премьер-министры. У последних размер выплат зависит как от оклада, так и от срока работы на посту.

    «Если человек проработает председателям правительства от года до трех лет, то получит 55% от средней зарплаты. Если больше трех лет, то 75%. Исходя из нынешних значений, в последнем случае пенсия премьера была бы 465 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

    Высокие пенсии начисляют и депутатам. При стаже больше пяти лет они будут получать 46,6 тысячи рублей, при 10 и выше — 63,6 тысячи. У министров такие суммы набегают при сроке работы от трех и шести лет соответственно.

    Кроме того, сверхвысокие пенсии числятся и за космонавтами, судьями, военными. Представители первых двух профессий каждый месяц могут получать до 250 тысяч рублей.

    Военные пенсии назначаются спустя 20 лет службы. Максимальный размер выплат составит в таком случае 85% от зарплаты. У генералов выходит по 60–70 тысяч в месяц.

    Обладатели звания Героя России получают прибавку в размере 65,6 тысячи рублей. Кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» добавляют к пенсии до 23 тысяч рублей. Заслуженным и народным артистам — 30 тысяч рублей.

    Высокую пенсию можно получить с помощью собственных накоплений. Об этом рассказала замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, для этого существует множество инструментов, но «все они имеют риски и подводные камни».

    Один из способов — каждый месяц откладывать по 10–15% от зарплаты, их можно поместить на депозит в надежном банке. Другие варианты выглядят так: негосударственные пенсионные фонды (НПФ), накопительное страхование, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), самостоятельное инвестирование.

    Лучшей стратегией Мильчакова считает откладывание небольшого процента от заработной платы, к тому же нужно часть денег держать в иностранной валюте, самостоятельно управлять своим портфелем вложений и со временем переоценивать риски.

    Новости SMI.FM