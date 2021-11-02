Названы цены на рекламные посты у блогеров в TikTok

Школьники и студенты в возрасте от 12 до 21 года являются самыми высокооплачиваемыми блогерами в TikTok. Об этом со ссылкой на исследование аналитической компании Yoloco написал РБК.

TikTok по размеру ежедневной аудитории в России уже обошел Telegram. По подсчетам Mediascope, в августе соцсеть собрала 15,3 миллиона посетителей старше 12 лет, а мессенджер — 14,8 миллиона.

Школьники и студенты в TikTok получают за одно размещение рекламы в среднем 1,6 тысячи рублей. Люди старше 21 года берут за один пост 1,3 тысячи. Прорекламировать что-то у детей до 12 лет будет стоить примерно тысячу рублей. Самый бюджетный вариант — паблик-аккаунты, в которых публикуют ролики без привязки к какому-либо человеку, например с анекдотами, отрывками из фильмов, записями игр и так далее. Рекламный пост в обезличенном паблике стоит 500 рублей.

Ценник на рекламу напрямую зависит от количества подписчиков — чем их больше, тем дороже. Например, если блогер с аудиторией меньше 10 тысяч подписчиков возьмет за пост 350 рублей, то расценки звезды, у которой более миллиона подписчиков, могут достигать 25 тысяч рублей.

«Синяя галочка», верифицирующая пользователя, тоже может набить цену. Такой аккаунт обычно приносит в 50 раз больше прибыли, чем обычный.

Ранее звездой TikTok стал кот Миша, который сделался новым символом тоски и печали в Сети.