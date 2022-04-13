Названы три ошибки банка, за которые придется платить клиенту

Некоторые ошибки банков могут обернуться для клиентов штрафами и даже уголовной ответственностью. Юристы рассказали, когда не стоит радоваться лишним выданным деньгам.

«Недавно такое дело было в Смоленске — кассир банка ошиблась и выдала клиентке на 100 тысяч рублей больше, чем положено. Вначале банк предложил деньги вернуть добровольно, но клиентка отказалась. Тогда сотрудники банка обратились в полицию», — рассказал Life адвокат по уголовным делам Николай Степашин.

Он добавил, что правоохранители изучили записки с камер видеонаблюдения и завели уголовное дело. В итоге у женщины забрали выданные ей деньги и оштрафовали на 60 тысяч рублей. Как предупредил старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов, проблемами могут обернуться и оставленные кем-то деньги в банкомате. Если человек не забрал снятую сумму, то эти деньги присваивать себе ни в коем случае нельзя.

Не стоит брать и чужую карту из банкомата. Об этом предупредил адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. Он посоветовал просто дождаться, когда банкомат заберет карту обратно.