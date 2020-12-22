Названы три ключевых тренда российской экономики в 2021 году

В 2021 году деловая жизнь России будет развиваться в соответствии с несколькими трендами. Ключевыми эксперты назвали усиление влияния государства, отраслевые сдвиги и активную налоговую политику.

Прогноз изменений в экономике РФ сделали для газеты «Известия» специалисты ведущих профильных вузов страны и рейтинговых агентств.

Доля государства в экономической сфере в 2020 году резко возросла из-за увеличившихся расходов казны: средства выделяли на борьбу с последствиями кризиса, вызванного коронавирусом, и прочие цели. При этом затратная часть только федерального бюджета увеличилась более чем на четыре триллиона. Эксперты считают, что в техническом плане участие властей в экономике в 2021 году, скорее всего, сократится.

Формальные показатели — уровень госсобственности и доля расходов в ВВП — уменьшаются, но, полагают опрошенные, зависимость экономики от государства все же не прекратит расти. И бизнес, и население все чаще будут ощущать на себе его действия прямо или косвенно.

Высока вероятность того, что государство окажется «безусловным драйвером процессов цифровой трансформации». Активные изменения, по мнению экспертов, продолжатся в 2021 году и в налоговой политике.

Перемены ждут традиционные сферы индустрии. Эра угля, вероятнее всего, завершилась, а нефти и газа близка к началу спада, причем необратимого. Значение других добывающих секторов и отраслей низкого передела с наиболее высоким уровнем вредных выбросов в окружающую среду будет падать.