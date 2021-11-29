Названы тренды на рынке ноутбуков в России

Один из крупнейших региональных поставщиков компьютерной техники F5it на закрытом мероприятии рассказал о трендах на рынке ноутбуков и процессоров в России в 2021 году.

«Мы внимательно следим за тем, как развивается и меняется рынок ноутбуков в России. Особенно нам интересны тренды в области процессоров. Как вы уже видели на презентации, ноутбуки на базе AMD в России показывают высокие темпы роста продаж, по некоторым показателям обгоняя даже европейский рынок», — заявил коммерческий директор F5it Игорь Головченко.

Он отметил, что это касается не только таких бюджетных сегментов, как Ryzen 3, но и высоких, например, Ryzen 7. Хотя Россия не входит в топ-стран Европы по продажам Core i7/ Ryzen 7 ноутбуков, модели на AMD пользуются спросом на российском рынке, заключил Головченко.

Пресс-служба компании F5it

Представители компании рассказали о компьютерах и серверах собственного производства серии SmartOffice.

Компания продемонстрировала на мероприятии широкий спектр решений организации рабочих мест на базе ноутбуков, персональных компьютеров, моноблоков.

Сегодня серверное оборудование и системы хранения данных — одно из самых востребованных направлений. После начала пандемии многие компании перешли в онлайн, в связи с этим они начали активно развивать свою или облачную IT-инфраструктуру.

Также F5it во время презентации уделило особое внимание важности технического сопровождения офисного оборудования. Ведь только так можно максимально эффективно использовать технику, лучше управлять затратами на сопровождение и обеспечить окупаемость вложений.