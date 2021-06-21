Названы товары, на которые россияне стали тратить больше всего денег

Жители России стали больше путешествовать прошедшей весной, нежели чем в тот же период в 2020 году. Соответственно в 2021 году они потратили больше денег на бензин для своих автомобилей. Такие результаты показало исследование банка «Русский стандарт». Его результаты оказались в распоряжении РИА «Новости».

В работе эксперты назвали топ-100 самых популярных товаров весны 2021 и 2020 годов.

«В категории „Услуги“ постоянный лидер покупок — услуги АЗС. В 2021 году выросло и число весенних покупок бензина. Относительно весны 2020 покупали чаще Аи-92 — на 59%, а Аи-95 — на 98%. При этом более дорогой Аи-95 минувшей весной оказывался в чеках россиян заметно чаще, чем Аи-92. В прошлом же году ситуация была противоположной», — подсчитали аналитики.

Что касается продуктов питания, то больше всего денег россиян тратят на воду, хлеб и молоко. Эти товары стали покупать чаще. Покупки воды в этом году выросли на 67% относительно прошлогоднего периода. Рост количества покупок мяса курицы был зафиксирован в марте–мае 2021 года относительно прошлогоднего периода.

В категории «Средства гигиены» больше всего закупают зубную пасту, мыло и крем. В группе «Товаров для детей» весной 2021 года больше всего покупали детское питание. На втором месте — тетради.

Среди хозяйственных товаров наибольшей популярностью пользовались салфетки и туалетная бумага. Также лидер в этой категории — пакеты.