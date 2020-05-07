Названы товары и услуги, которые могут подорожать в России после пандемии
По его словам, это произойдет из-за временного повышения спроса на некоторые услуги и товары после окончания эпидемия. Однако вряд ли у людей будет больше денег.
«Если доходы потребителя пострадали, он все равно ответит на рост цен экономией в чем-то», — заявил Карпов агентству «Прайм».
Эксперт считает, что рост цен будет зависеть, в частности, от рыночной конъюнктуры. Так, множество производителей авто не стали поднимать цены на иномарки в начале года после падения рубля. Однако из-за низкого спроса на авторынке сейчас могут подорожать премиальные машины.
«Товары в эконом-сегменте будут дорожать медленнее из-за высокой конкуренции», — отметил он.
Каждый предприниматель должен будет сам решить, поднимать ему ценник или нет.
«Кто-то, например, из парикмахеров попытается повысить цены, чтобы компенсировать возросшую стоимость аренды», — резюмировал Карпов.
Ранее глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын заявил, что российский бизнес полностью сможет восстановиться только через год или два.