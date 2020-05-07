Названы товары и услуги, которые могут подорожать в России после пандемии

После снятие ограничительных мер Россию, возможно, ждет рост цен на импортные товары, а также на услуги салонов красоты и парикмахерских. Такое мнение высказал председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

По его словам, это произойдет из-за временного повышения спроса на некоторые услуги и товары после окончания эпидемия. Однако вряд ли у людей будет больше денег.

«Если доходы потребителя пострадали, он все равно ответит на рост цен экономией в чем-то», — заявил Карпов агентству «Прайм».

Эксперт считает, что рост цен будет зависеть, в частности, от рыночной конъюнктуры. Так, множество производителей авто не стали поднимать цены на иномарки в начале года после падения рубля. Однако из-за низкого спроса на авторынке сейчас могут подорожать премиальные машины.

«Товары в эконом-сегменте будут дорожать медленнее из-за высокой конкуренции», — отметил он.

Каждый предприниматель должен будет сам решить, поднимать ему ценник или нет.

«Кто-то, например, из парикмахеров попытается повысить цены, чтобы компенсировать возросшую стоимость аренды», — резюмировал Карпов.

Ранее глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын заявил, что российский бизнес полностью сможет восстановиться только через год или два.