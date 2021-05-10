Названы сценарии нового мирового экономического кризиса

Мир столкнется с новым экономическим кризисом на границе 2025 и 2026 годов. Постоянное вливание денег придаст рынкам сильный разгон и для охлаждения потребуется новый спад. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, выдержку из которого привела газета «Известия».

Эксперты представили два сценария развития кризиса. Первый предусматривает окончание пандемии коронавирусной инфекции в середине 2021 года. Мировой ВВП продолжает расти на 4% в год. Цены на нефть доходят до 82−85 долларов за баррель.

Второй сценарий предусматривает, что пандемия продолжится до середины 2022 года. Темпы роста мирового ВВП остановятся на отметке в 2−3% в год. Цены на нефть останутся на уровне 50−55 долларов за баррель.

Оба сценария предусматривают спад в середине десятилетия. В первом сценарии он произойдет из-за сильного денежного перегрева рынков. Во втором случае это продолжение долгового кризиса из-за пандемии. Больше всего рискуют страны Южной Европы и Турция.

Мировой экономический кризис не сильно ударит по российской экономике, полагают эксперты. По их прогнозу, ВВП продолжит рост на 1,5−2% в год. Но для дальнейшего роста отечественной экономики нужно предпринять важные шаги.

Аналитики предложили рассмотреть три варианта развития событий. Первый представляет собой «новую индустриализацию», которая включает в себя привлечение инвестиций и технологическое обновление. Как следствие это приведет к росту производства и повышению зарплат. Основная роль в этом сценарии отведена частному бизнесу.

Второй сценарий предусматривает увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, МРОТ и пенсий. Это увеличит потребительский спрос, но скажется на доходах бизнеса. Это замедлит модернизацию и увеличит приток импортной продукции.

Третий сценарий предусматривает отсутствие каких-либо действий на мировой экономический кризис. Искусственного стимулирования роста не будет.

Авторы отметили, что реализации этих сценариев могут помешать дополнительные факторы: резкий рост безработицы, военные конфликты и потеря социальной стабильности в результате смены поколений.