Деньги 16 января 2024, 16:36 Названы срок перерегистрации TCS Group в России Глава Тинькофф Банка оценил срок перерегистрации TCS Group в России в квартал РИА «Новости»

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Смена юрисдикции компании TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) в специальном административном районе на острове Русский завершится до конца первого квартала 2024 года. Как сообщил «Интерфакс», об этом в беседе с журналистами заявил председатель Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

Он подчеркнул, что все процедуры проходят достаточно оперативно и много времени для выхода из кипрской юрисдикции и перерегистрация компании в России не потребуется.

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«Думаю, что в рамках первого—начале второго квартала это должно произойти», — заявил Близнюк

Председатель Тинькофф Банка добавил, что после завершения процесса компания возобновит выплату дивидендов, как только появится техническая возможность.

Решение о смене юрисдикции TCS Group Holding приняли акционеры на последнем заседании. В качестве нового места регистрации вкладчики выбрали специальный административный район на острове Русский. Там действуют специальные налоговые льготы и упрощенное ведение бизнеса.

После переезда компания сменит название на «ТКС холдинг», который возглавит вице-президент по бизнес-технологиям Тинькофф Банка Константин Маркелов. Переезд не изменит структуру компании, не скажется на ее активах и обязательствах.