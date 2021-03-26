Названы способы защитить банковскую карту от мошенников

Директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова рассказала, как защитить банковскую карту от мошенников. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она пояснила, что необходимо использовать лицензионные антивирусы на смартфоне и компьютере. Иначе злоумышленники могут получить данные даже при покупке в интернет-магазине.

«Поэтому антивирус должен работать в фоновом режиме, и делайте проверку вручную хотя бы раз в месяц», — отметила эксперт.

Она добавила, что переводы с карты на карту следует делать по системе быстрых платежей. А номер малознакомым людям давать не стоит: на некоторых сайтах его достаточно для совершения покупки.