Названы способы уменьшить платеж по кредиту

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Геннадий Локтев рассказал о способах, которые помогут уменьшить платеж по кредиту. Об этом сообщил Life.ru.

Он рассказал, что после начала пандемии у многих банков появились специальные программы с более выгодными условиями. Например, отсрочка, рассрочка платежа, сниженный процент.

Кроме того, следует получше разузнать насчет льгот и компенсаций, которые можно получить.

«Программ множество, все зависит от региона, где вы проживаете, и банков, которые работают по данным программам», — рассказал Локтев.