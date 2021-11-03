Названы способы уберечь средства от инфляции

Финансист Ольга Мещерякова в разговоре с РИА ФАН рассказала, как сохранить и приумножить сбережения в условиях инфляции. Она порекомендовала разделить вложения на среднесрочные и долгосрочные и посоветовала, во что лучше вкладываться.

По словам специалиста, в ближайшие годы будут стабильно расти акции банков США, стриминговых сервисов и облачных компаний.

«Акции российских „голубых фишек“ мы рекомендуем покупать после коррекции. „Газпром“ будет интересен на уровне 300–310 рублей за акцию, „Лукойл“ — 6150–6470 рублей за акцию и „Роснефть“ — 540–560 рублей. Бумаги ВТБ рекомендуем покупать с прицелом на год, потенциал роста — 40-60%», — сказала Мещерякова.

Она добавила, что долгосрочными мировыми трендами можно считать кибербезопасность, альтернативные источники энергии и облачные технологии.