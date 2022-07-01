Названы способы сократить платежи по ипотеке

В настоящее время в России существует сразу несколько способов уменьшить платежи по ипотечному кредиту. О них в интервью агентству «Прайм» рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

В первую очередь, это досрочное частичное погашение кредита. Такой вариант предусматривает сокращение размера платежа и позволяет заемщику снизить нагрузку на кошелек.

Еще один способ — рефинансирование кредита. Однако подобное возможно лишь при ключевой ставке на 1,5% ниже текущей. При этом с момента получения кредита должно пройти не более трех лет.

Также банк может пересмотреть условия кредитования, если заемщик в течение одного или двух лет своевременно вносит оплату.

«Если заемщик добросовестный, „идет“ год-два без просрочек, то банк по просьбе заемщика может пересмотреть условия договора в пользу уменьшения процентной ставки», — подчеркнул экономист.

Переславский также посоветовал обратить внимание на возможность сращивания льготной ипотеки с рыночной и расширения суммы по данному симбиозу до 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что сертификаты на покупку жилья по программе «Социальная ипотека» получили 29 врачей Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году ее участниками станут 300 медицинских работников.