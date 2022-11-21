Деньги 21 ноября 2022, 16:31 Названы способы не попасться на уловки мошенников в период праздничных распродаж Аналитик Семыкина посоветовала покупать товары в проверенных магазинах в период распродаж

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В период распродаж крайне велик риск нарваться на интернет-мошенников. Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Екатерина Семыкина рассказала, как сохранить свои средства и не стать жертвой обмана. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист посоветовала приобретать товары только на проверенных порталах. Важно внимательно проверять ссылки, так как часто мошенники создают страницы-аналоги популярных маркетплейсов, чтобы ввести покупателя в заблуждение.

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Семыкина посоветовала не доверять излишне большим скидкам, а также предложениям, которые действуют на протяжении ограниченного периода времени. Велик риск, что после оплаты вы лишь потеряете деньги.

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Для покупок в интернете аналитик посоветовала завести отдельную карту, чтобы, в случае утечки данных, не лишиться всех доходов.