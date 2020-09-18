Названы способы кражи вкладов в банках

Мошеннические схемы с виртуальными деньгами проще всего провернуть с банковскими картами, но и депозиты тоже находятся в опасности, предупредили эксперты. Конечно, вклады защищены лучше, чем реальные карты, но злоумышленники находят способ добраться и до них.

По словам ведущего юриста компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павла Уткина, для получения доступа к чужим деньгам мошенникам иногда даже не приходится подделывать паспорт клиента, пишет агентство «Прайм».

«При наличии у клиента онлайн-доступа к вкладу мошенники могут воспользоваться социальной инженерией. Они хитроумно вводят в заблуждение ничего не подозревающую жертву, чтобы та раскрыла данные для доступа в личный кабинет интернет-банка или в банковское приложение», — объяснил эксперт, отметив, что при получении этого доступа у злоумышленников развязаны руки.

Не меньшей популярностью пользуются схемы кражи денег с «забытых» вкладов — то есть тех, срок которых закончился, и их автоматически пролонгировали согласно Гражданскому кодексу на менее выгодных условиях. Но для этого мошенникам нужен сговор с сотрудниками банка.

«Если клиент долгое время не дает о себе знать, у нечистоплотных сотрудников может возникнуть соблазн „нарисовать“ вывод средств, хотя обязательства банка перед забывчивым клиентом от этого не исчезают», — добавил Уткин.

Иногда сотрудники банка, видя, что клиент не получает деньги и постоянно продлевает вклад на менее выгодных условиях, вступают в сговор и выводят средства со счетов клиентов. Но человек об этом узнает тогда, когда попробует снять деньги.

Десять ведущих банков России в первой декаде сентября рекордно снизили максимальные ставки по депозитам. В августе средний их размер составил всего 4,43%. Так что заработать на вкладах уже совсем не получится. Но есть другие, более выгодные варианты сохранить и приумножить капитал — о них рассказал «360».