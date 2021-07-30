Названы способы избежать обмана на фейковых страницах банков

В 2021 года эксперты обнаружили 3258 сайтов, копирующих страницы известных банков. В прошлом году их было найдено 4323. Число фишинговых сатов заметно увеличилось. С такими темпами рост числа поддельных сайтов к концу года может составить 13%.

Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель компании Bi.Zone Евгения Волошина. По данным Банка России, в первом квартале 2021 года было заблокировано свыше тысячи сайтов злоумышленниками. За первые три месяца 2021 года без согласия клиентов банков было совершено 237 737 трансакций на 2,9 миллиарда рублей. Банки смогли компенсировать 7,3% от этой суммы клиентам.

Руководитель отдела компании «Код Безопасности» Павел Коростылев рассказал газете «Известия», что поисковики часто выдают ссылки на фейковые страницы банков так как мошенники проплачивают их продвижение. Часто ссылки на поддельные сайты появляются в мессенджерах.

«Мошенники закидывают жертвам фишинговые ссылки во всех популярных мессенджерах — WhatsApp, Telegram, Viber и других. Кроме того, используются электронная почта и контекстная реклама, чтобы подсунуть жертве необходимую для перехода ссылку», — сообщил специалист.

Эксперт посоветовал не переходить по ссылкам из сообщений, а напрямую заходить на страницу банка. Настоящий сайт можно отличить по нескольким признакам.

«Во-первых, в адресной строке браузера домен будет написан с ошибкой или не соответствовать настоящему домену банка. Во-вторых, на сайте могут быть грамматические ошибки и „поехавший“ дизайн. В-третьих, нужно посмотреть в свойствах страницы SSL-сертификат. Если его нет или он некорректный, то будет красный значок. Если все с ним в порядке — то зеленый», — разъяснил Коростелев.

О поддельном сайте следует сразу же сообщить службе безопасности кредитной организации. Для этого достаточно позвонить на горячую линию и фишинговый сайт будет заблокирован.

Как вернуть деньги

Если трансакция была совершено, деньги все еще можно вернуть. Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко посоветовал сделать скрины страниц фейкового сайта. В особенности контакты.

«Кроме того, следует обратиться по контактным данным сайта с письменной претензией. Если сайт еще есть, то написать на платформу, где он находится, с указанием, что он фальшивый. Если оплачена значительная сумма, то стоит обратиться к нотариусу за нотариальным обеспечением доказательств, где он засвидетельствует наличие такого сайта в интернете», — пояснил эксперт.

Если мошенник известен, можно подать иск в мировой или районный суд о возврате неосновательного обогащения.

Павел Коростелев также посоветовал немедленно заблокировать карту и перевыпустить новую, если вы все-таки ввели реквизиты на фишинговом сайте. Еще лучше завести виртуальную карту для покупок в Сети.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они устраивают «розыгрыши» денежных призов в несколько тысяч долларов в мессенджерах. Переводы валюты внутри России запрещены, поэтому «счастливчику» предложит заплатить не большую комиссию за конвертацию суммы в рубли.