Названы способы исправления плохой кредитной истории

Чтобы исправить испорченную кредитную историю, лучше всего взять новый небольшой заем и вовремя его погасить. Для этих целей подойдет кредитка. Такой совет дал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

«Лучший способ исправления — активное использование и аккуратное погашение новых кредитов. Лучше всего для этого подходит кредитная карта, потому что при грамотном использовании грейс-периода увеличить персональный кредитный рейтинг можно практически без дополнительных расходов», — приводит РИА «Новости» слова Волкова.

Собеседник отметил, что в ситуации с кредитами, самое важное — это дисциплина. Необходимо стараться вовремя вносить платежи по графику.

Олег Лагуткин из бюро кредитных историй «Эквифакс» в беседе с агентством отметил, что при возникновении трудностей, необходимо сообщить о них в банк, а не махать рукой и опаздывать с выплатами.

По словам Волкова, персональный кредитный рейтинг различается в зависимости от целей ссуды. Для ипотеки он выше, для потребительского кредита — ниже. Но показатель рейтинга не гарантирует получение кредита. Все будет зависеть от банка.

Ранее партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов предупредил, что просрочка платежей за жилищный кредит грозит тем, что должник останется без квартиры.