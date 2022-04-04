Названы способные замедлить укрепление рубля факторы

Укрепление рубля в последние две недели было обусловлено преимущественно ограниченным импортом из-за введенных антироссийских санкций. Также этому поспособствовали высокие цены на энергоносители.

Последнее формировало дополнительный навес предложения долларов, отметил главный аналитик ПСБ Егор Жильников в беседе с агентством «Прайм».

Ключевыми факторами, которые могут замедлить дальнейшее укрепление рубля, собеседник агентства назвал послабления Центробанка для стимулирования валютных торгов и импорта в РФ.

«Так, регулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортеров, максимальное отклонение которых не должно превышать два рубля от биржевого», — рассказал Жильников.

Это, по его словам, может снизить существующий избыток долларового предложения на валютном рынке.

Рубль, по мнению аналитика УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, поддерживает введение 12% комиссии на покупку валюты, а также решение России о переводе оплаты за газ в рубли.

Введенные странами Запада санкций против России и арест российских счетов серьезно уронили престиж доллара и евро, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После этого страны всего мира начали процесс перехода на национальные валюты для взаиморасчетов.