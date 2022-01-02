Названы случаи, при которых надо платить налог с новогоднего подарка

В случае, если стоимость подарка превышает 4 тысячи рублей, он облагается налогом. Сумма сверх означенной определяется законом в качестве дохода, в связи с чем для него предусмотрен такой же налог на доход физлиц, что и для зарплаты. Об этом рассказали РБК опрошенные юристы.

По их словам, налоговая ставка составит 13% и будет взиматься только с той суммы, что превысит четыре тысячи рублей. При этом от налогов освобождаются подарки от родственников или членов семей — включая дарение недвижимости, автомобилей, долей, акций, паев.

Также не облагаются налогом подарки в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц. если при этом подаренные деньги фактически являются оплатой за товар или услугу, такие нормы не применяются.

Если люди не являются родственниками, в первую очередь налогом будет облагаться тот подарок, который необходимо регистрировать: недвижимость и транспорт.

Дарителем может являться и организация, при этом она должна оформить передачу подарка доументально, иначе он не будет считаться таковым и даритель сможет его забрать.

Премии, оплата труда и другие выплаты перед новым годом облагаются страховыми взносами, так что работодатель должен оплатить их за каждого сотрудника.

Ранее сообщалось, что покупатель торговой сети выиграл смартфон за участие в акции.