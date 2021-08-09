Названы случаи, при которых банки могут заблокировать кредиты

Управляющий Федеральным Фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал ИА Ura.ru, в каком случае банки могут заблокировать кредитные средства клиента.

Сафиулин посоветовал не вводить свою кредитную организацию в заблуждение, поскольку это чревато со стороны банка определенными санкциями. Он может отследить, на что были направлены кредитные средства.

«Если банк видит, что вы пользуетесь этими деньгами не целевым образом, он должен заблокировать использование средств не по назначению. Перед тем, как он это сделает, человеку должно в понятной форме разъясняться, что он не имеет права тратить кредитные средства целевого назначения на иные сферы, которые не связаны с целью получения кредита», — рассказал собеседник информагентства.