Названы сферы с самыми высокими зарплатами в Курганской области

Свердловскстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по Курганской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным ведомства, средняя зарплата составляет 35,9 тысячи рублей. Это на 6,3%, больше по сравнению с маем 2020 года.

Самая высокая оплата труда в сферах транспортировки и хранения, добычи полезных ископаемых, финансовой и страховой деятельности.

В организациях транспортировки и хранения средняя зарплата равна 57,2 тысячи рублей. В сферах, связанных с добычей ископаемых — 45,2 тысячи.