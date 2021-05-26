Названы сферы с самым дорогим готовым бизнесом в России

Самые высокие затраты при открытии своего дела в России оказались в сфере авторемонта. Покупка готового бизнеса в этой области обойдется в три миллиона рублей. К такому выводу пришли эксперты «Тинькофф» и «Авито» по итогам совместного исследования.

При этом затраты на открытие бизнеса по ремонту машин с нуля будут значительно ниже — от 350 тысяч рублей, сообщил РБК.

Еще один дорогой готовый бизнес — сфера грузоперевозок. Покупка работающей фирмы будет стоить около 2,5 миллиона рублей. Чтобы открыть свою компанию с нуля в этой отрасли нужно будет вложить около 250 тысяч рублей.

Чтобы открыть свое кафе потребуется от 900 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить приобретение уже существующего заведения. Около 480 тысяч рублей нужно вложить для старта проекта в сфере дополнительного образования. Покупка готового бизнеса обойдется примерно в 500 тысяч рублей.

Авторы исследования обратили внимание на то, что наиболее доходными отраслями с высокими средним чеком за выполнение одного заказа являются фирмы, которые занимаются строительством зданий. На втором месте — компании, которые выполняют строительно-ремонтные работы. На третьем месте — оптовая торговля.