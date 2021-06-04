Назван самый надежный инструмент для инвестиций

В Сбербанке назвали банковский депозит самым надежным инструментом для инвестиций. Вкладывать средства в криптовалюту и акции, наоборот, опасно.

Глава Сбербанка Герман Греф счел банковский депозит инструментом со стопроцентной надежностью, хотя и не обеспечивающим высокий доход. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ в рамках ПМЭФ-2021.

«Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность», — заметил Греф.

Криптовалюты и рынок акций он отнес к самым рискованным механизмам. Если россияне плохо ориентируются в последнем, то самостоятельных инвестиций им лучше не делать, доверив все экспертам. В таких ситуациях на выручку придет рынок доверительного управления и фонды биржевых облигаций.

Сам Греф 70% своего инвестиционного портфеля отдал под инструменты с фиксированной доходностью. Оставшиеся 30% приходятся у главы Сбербанка на инструменты рынка акций. Благодаря таким механизмам он зарабатывает порядка 8-9% годовых в валюте.

Средства Греф вкладывает и в венчурные проекты с высокой долей риска — из интереса, а не в попытке получить прибыль. Благодаря им можно неплохо заработать.