Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Аналитики сайта SuperJob рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в Москве. В основном в списке IT-специалисты, но первое место занимает вакансия врача, передала «Вечерняя Москва».

В одну из московских клиник ищут хирурга-имплантолога на зарплату 500 тысяч рублей в месяц — на данный момент это самая высокооплачиваемая вакансия.

На втором месте находится вакансия разработчика Python уровня Middle или Senior с зарплатой до 350 тысяч рублей. Зарплату в сотни тысяч предлагают и другим IT-специалистам — разработчикам Java и Python, а также DevOps-инженеру.