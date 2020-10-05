Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября

Среди самых высокооплачиваемых вакансий в октябре оказались IT-специалисты и зубной техник-керамист. Работодатели готовы платить им больше 200 тысяч рублей в месяц.

Исследование новых вакансий провел сервис Работа.ру. Выяснилось, что зубной техник-керамист может получать до 300 тысяч в месяц. Правда, он должен иметь опыт работы от трех лет и действующий сертификат. Также на достаточно высокую зарплату может претендовать офтальмолог. Специалисту обещают 160 тысяч в месяц за диагностику зрения, подбор очков и помощь клиентам.

IT- специалистам традиционно предлагают высокие зарплаты. Например, Senior разработчику C# готовы платить до 210 тысяч рублей, причем трудиться нужно удаленно. Backend-разработчик в онлайн-сервисе Сберавто может получать от 180 тысяч рублей в месяц. Сотруднику также предлагают удаленку.

Есть вакансии с высокими зарплатами и для преподавателей. Репетитор английского языка может получать от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. А преподаватель курса для бровистов — 150 тысяч рублей в месяц. Но нужен опыт составления образовательных программ.

Жители Подмосковья смогут найти работу в МФЦ с помощью интерактивной карты. Жители увидят онлайн, какие центры готовы трудоустроить сотрудников.